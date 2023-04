Omicidio Valdiserri, la giovane al volante ha chiesto il rito abbreviato

La giovane 23enne che nell'ottobre scorso ha travolto e ucciso con la sua auto Francesco Valdiserri ha chiesto il rito abbreviato. La decisione arriverà entro il 12 maggio.

L'incidente è avvenuto la sera del 21 ottobre 2022 sulla Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio con via Giustiniano Imperatore. Il 18enne Francesco Valdiserri, figlio del giornalista Luca Valdiserri, stava camminando sul marciapiedi, quando è stato travolto da un'auto lanciata a 70 km orari che era uscita fuori strada. Alla guida dell'auto la giovane 23enne che poi è risultata positiva all'alcol test. Per di più, come rilevato dagli agenti della Polizia Locale del gruppo Marconi, l'auto viaggiava ben oltre il limite di velocità.

Se accolta la richiesta di rito abbreviato, l'imputata potrebbe avere una riduzione di pena di un terzo. L'avvocato della ragazza produrrà documentazioni e certificati medici per sostenere la richiesta. La decisione dovrebbe arrivare entro il 12 maggio.