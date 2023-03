Motociclista 22enne muore in un incidente. Il Comune: “Cerchiamo testimoni”

Un giovane motociclista di appena 22 anni è morto in un incidente avvenuto nel comune di Manziana. Il Comune ha lanciato l'appello su Facebook: “Fornite informazioni utili alla Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro”.

Il fatto è avvenuto sulla via Braccianense, intorno alle 13 di domenica 5 marzo, quando una moto e un'auto si sono scontratate. La moto era guidata da Domenico Antinori, il 22enne originario di Trevignano Romano. Dopo l'impatto con l'auto ,una Volskwagen Polo grigia, avvenuto all'altezza di un supermercato della Carrefour il ragazzo è stato sbalzato dalla moto ed è rimasto esanime sull'asfalto. Inutili sono stati i soccorsi: i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno fatto di tutto per tenerlo in vita, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti delle Polizia Locale di Bracciano.

L'appello del Comune di Manziana

Gli inquirenti stanno ancora di cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, ma stanno incontrando delle difficoltà nel ricostruire i fatti. Lunedì mattina, sulla pagina di Facebook del Comune è comparso un appello che incoraggia chiunque abbia assistito all'incidente a riferire alla Polizia Locale tutto quello che sa. “Chiunque abbia assistito all'incidente accaduto ieri – si legge nel comunicato - in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, è pregato di rivolgersi alla Polizia Locale di Manziana per fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Vi preghiamo di dare la massima diffusione. Si ringrazia per qualsiasi informazione utile”