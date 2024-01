Mou esonerato, la premonizione di Di Canio: 2 anni fa diceva che era finito

Chiamatelo profeta o semplice intenditore, ma riascoltando oggi quell'audio di Paolo Di Canio che circolò due anni fa, al momento della firma di Mourinho con la Roma e destinato a un suo amico romanista, sembra di sentire una descrizione, per giunta dettagliata, della realtà che per anni è stata vissuta nella sponda giallorossa della Capitale.

Un calcio (se così si può definire) senza qualità e bellezza, conferenze stampa da protagonista nel tentativo di portare dalla sua stampa e tifosi romanisti, sempre pronti a difenderlo.

Squadri in difficoltà

Anche davanti all'evidenza di una squadra in grande difficoltà, anche quando le figuracce di un derby perso senza segnare erano lo specchio dei limiti del suo gioco. L'ex attaccante della Lazio, oggi commentatore di Sky, aveva indirettamente avvisato tutti e l'esonero del tecnico portoghese non è altro che una sua vittoria, forse neanche voluta, la realizzazione di quanto detto in tempi non sospetti.

Le parole di Di Canio

"Avete preso il peggio che c'è in questo momento, poverino. Io capisco che a Roma c'era bisogno di un nome, ma è come quando prendete un giocatore che era finito. Lui è finito su tutte le linee. Si è andato a cerare il prima possibile una panchina con soldi. Viene dal terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità e carattere, lui invece prima era forte in questo. Adesso viene mandato via addirittura per risultati e per incapacità di portare a un alto livello il Tottenham dopo due anni che era lì e dopo quello che aveva speso. Veramente un disastro. Poi magari per l'ambiente Roma sarà anche un bene, non lo so, ma è un disastro. Vi aspettate non so che cosa, ma invece vi dico che avete preso il peggio del peggio. Lui non fa neanche calcio, fa l'anticalcio. Vi divertirete con qualche conferenza stampa perché fa polemiche o casino e allora direte che avrà ragione, quando però le faceva con l'Inter vi incazzavate. Vi farà il teatrino. Vi dico che per ricostruire avete preso il peggio che potevate prendere. Te lo dice uno che lo preferiva anche a Guardiola".