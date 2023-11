Movida da paura all'Eur: due ragazzi aggrediti e feriti con coltelli. Giallo

Movida da paura a Roma: un 25enne accoltellato, un altro ha riportato contusioni e ha raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti

Sono in corso le indagini della polizia su due ragazzi feriti, nella notte tra sabato e domenica scorsi intorno alle 4, in piazza Guglielmo Marconi all'Eur a Roma. Alcune volanti della polizia sono intervenute sulla piazza per due diversi interventi. Nei pressi dell'obelisco un 25enne romano è stato soccorso per contusioni alla testa, al torace e al braccio sinistro e portato all'ospedale Sant'Eugenio. Ha ricostruito di essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi che, secondo quanto ha raccontato agli agenti, non conosceva.

Un 25 enne accoltellato

Sempre nella zona, nei pressi di un locale notturno, è stato soccorso inoltre un romano di 25 anni, ferito con un coltello. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio e non versa in pericolo di vita. I poliziotti del commissariato Esposizione sono al lavoro per chiarire quanto accaduto e stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza presenti nella zona. Bisognerà capire se i due episodi siano o meno collegati.