Movida violenta, maxi rissa al Pigneto. Accoltellato un 15enne: è grave

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nel corso di una rissa scoppiata ieri sera tra circa 10 persone nel quartiere Pigneto di Roma. È successo in via del Pigneto, nei pressi della fermata della linea C della metropolitana, intorno alle ore 19:30.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato. Il 15enne, tunisino, è stato portato all’ospedale Bambino Gesù in gravi condizioni, anche se non risulta in pericolo di vita.

Rintracciato un sospettato

Gli agenti hanno anche rintracciato una persona sospettata di aver accoltellato il 15enne. Si tratta di un ragazzo di origini sudamericane di 18 anni, anche lui rimasto ferito e portato all'ospedale Pertini in codice giallo. Sono in corso le indagini, da parte del commissariato Porta Maggiore, per accertare le cause della rissa e individuare gli altri partecipanti.