Muccassassina: da venerdì si apre una festa lunga un anno: alle 23,30 l'accensione delle luminarie per “dare luce alla comunità LGBTQIA+”

Venerdì 13 dicembre si accenderanno le luminarie a Muccassassina, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti per i 35 anni di Muccassassina che proseguiranno per tutto il 2025.

Sui tre piani della facciata del Qube, sede storica di Muccassassina, è stata montata una gigantesca installazione luminosa, fornita da LPG LED, che illuminerà via di Portonaccio fino all’Epifania e oltre.

"Non è solo una festa"

“Muccassassina non è solo una festa, è un punto di riferimento per la comunità e un laboratorio di creatività e inclusione,” dichiara Diego Longobardi, direttore artistico di Muccassassina. “Questa iniziativa ha per noi una doppia valenza,” afferma Mario Colamarino, presidente del CCO Mario "Mieli", di cui Muccassassina è la serata di autofinanziamento. “La luce rappresenta la visibilità, fondamentale per la comunità LGBTQIA+ e per le sue istanze, ed è anche un modo per contribuire a rendere più scintillante il quartiere in cui Mucca e il Qube sono una realtà integrata e consolidata. Un ringraziamento speciale va al Qube, che da anni ospita Muccassassina, rendendo possibile questa straordinaria realtà.”

Lo start alle 23,30 del 13

Alle 23:30 di questo venerdì, alla presenza delle istituzioni, delle drag queen e del pubblico, saranno accese le luminarie, segnando l’inizio ufficiale di questo periodo di festa.