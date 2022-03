Muore il Mega Presidente di “Fantozzi contro tutti”: addio a Lars Bloch

Si è spento a 83 anni Lars Bloch, il terribile Mega Presidente di "Fantozzi contro tutti".

Interprete della mitica scena in cui Fantozzi trova accidentalmente scritto un suo pensiero riguardo al capo – chi non ricorda quel subdolamente minatorio “lei non deve pensare Fantozzi, questo è il suo errore…”- l’attore danese ha lasciato una forte impronta sulla fortunatissima serie.

Originario di Hellerup, Lars Bloch arrivò in Italia verso la fine degli anni '50 proprio per intraprendere la carriera di attore. Grazie al suo bell'aspetto, i ruoli che lo caratterizzavano erano quelli del giovane attraente in film come "La bellezza di Ippolita" (1962), "Diciottenni al sole" di Camillo Mastrocinque (1962), "Storie sulla sabbia" (1963), "Le belle famiglie", "Il disco volante" (1964) di Tinto Brass, "Extraconiugale" (1964).

Per chi volesse rendergli un ultimo saluto, la camera ardente sarà il 30 marzo dalle ore 11.30 alle 12.30 al Tempietto Egizio al cimitero romano del Verano.