Muore motociclista sul Gra: violento scontro con un'auto. Aveva 50 anni

Incidente mortale venerdì mattina sul Grande Raccordo Anulare: un violento scontro tra una moto ed un'auto, avvenuto all'altezza del chilometro 30,000 in careggiata esterna tra le uscite Tiburtina e Casilina, ha causato la morte di un motociclista di 50 anni.

A causa dell'incidente, per ore l'Anas è stata costretta a chiudere il tratto tra le due uscite per far intervenire i soccorsi generando chilometri di code: l'uomo, classe 1970, è morto in ambulanza. Sono ancora in corso gli accertamenti per scoprire le cause del sinistro.

Sul posto, oltre al personale di Anas, anche il 118 e le forze dell'ordine.