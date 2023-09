Muore operaio nel cantiere delle case Popolari: la Procura apre un'inchiesta

È morto l’operaio di 54 anni rimasto gravemente ferito dopo un incidente sul lavoro avvenuto lunedì mattina a Corchiano, in provincia di Viterbo. L’uomo, originario della Campania, da una prima ricostruzione sarebbe rimasto ferito per il distacco di un pezzo di parete esterna di una palazzina in ristrutturazione.

È accaduto nella zona delle case popolari, in via Donatori di Sangue, dove erano in corso i lavori. Sul posto erano arrivati i Carabinieri di Fabrica di Roma e Corchiano. L’eliambulanza era giunta nel borgo del Viterbese per il trasporto d’urgenza al Gemelli di Roma. Nella serata di ieri la notizia del decesso.

Si ipotizza il reato di omicidio colposo

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo e alcuni atti sarebbero già arrivati sul tavolo dei pm di via Falcone e Borsellino. Si ipotizza il reato di omicidio colposo.