Mura Aureliane vietate ai pullman: dall'Aula lo stop definitivo alla sosta

Stop alla sosta dei pullman lungo le Mura Aureliane. Una stretta importante che arriva dall'Aula Giulio Cesare che ha approvato la delibera della Commissione Pnrr.

Una presa di forza netta, voluta da tempo e da sempre rinviata.

L'annuncio di Caudo

"Abbiamo approvato in Assemblea Capitolina la proposta della Commissione Speciale Pnrr con cui chiediamo che nella stesura del nuovo Regolamento per l’accesso e la circolazione dei bus turistici nel Centro Storico sia prevista l’eliminazione degli stalli di sosta lungo il perimetro delle Mura Aureliane - dichiara il Presidente della Commissione Speciale PNRR e capogruppo di Roma Futura in Campidoglio Giovanni Caudo - oggi presenti su Viale di Porta Ardeatina e Viale Pretoriano. Impedire ai bus turistici di sostare in una zona patrimonio Unesco è fondamentale alla luce degli investimenti del Pnrr (quasi 30 milioni di euro) per il consolidamento delle Mura, come previsto dal progetto Caput Mundi".

Tutela delle Mura

"Le Mura Aureliane sono un bene storico . continua Caudo - culturale e ambientale che abbiamo il dovere di dotare di adeguati sistemi di tutela e di gestione che ne garantiscano la salvaguardia dal degrado e da una marginalità urbana. L’inopportuna collocazione degli stalli dei bus turistici lungo il perimetro murario ha sino ad oggi rappresentato un elemento che snatura e altera gli obiettivi di valorizzazione delle Mura, determinando l’ingombro di una parte di suolo stradale e l’impossibilità di visualizzare la bellezza di questa rilevante testimonianza storica della città”.

Il Parco Lineare delle Mura

L’Aula ha intoltre sollecitato, inoltre, la realizzazione del Parco Lineare delle Mura, contenuta nella medesima proposta di iniziativa consiliare. Il Parco, che si inserisce nella più ampia visione di valorizzazione delle Mura Aureliane con il restauro dei tratti finanziati dal PNRR, è un progetto urbano che organizza, riqualifica, reintegra, revitalizza lo spazio intorno alle Mura, privilegiando quanto più possibile l’utilizzo del verde, ma anche la realizzazione di pavimenti per soste, piste ciclabili e organizzazione di spazi per usi diversi (un esempio è quanto già realizzato nel tratto tra via Latina e Porta Metronia).

La Commissione Pnrr

“Come Commissione Speciale Pnrr abbiamo proposto la realizzazione del Parco quale progetto complementare e rafforzativo rispetto agli interventi sulle Mura Aureliane finanziati dal Piano, nell’ambito di una più ampia visione strategica dello sviluppo della città, della sua rigenerazione urbana e di un più adeguato e completo approccio alla governance territoriale. Un intervento di trasformazione urbana molto complesso, che necessita di ricevere investimenti anche ordinari per la sua realizzazione e che guarda al recupero sia fisico-spaziale di aree degradate sia immateriale-sociale in grado di migliorare la vita dei cittadini e rispondere alle loro esigenze rispetto alle aree di prossimità dei progetti finanziati dal Piano. Desidero sottolineare come la proposta approvata oggi dall’Assemblea Capitolina testimoni ancora una volta l’impegno di questa Amministrazione nel voler preservare il valore storico e ambientale della nostra città e promuovere iniziative a favore del benessere dei suoi cittadini”, conclude il Presidente Caudo.