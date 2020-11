Murales nel Municipio VIII: arrivano i soldi del Comune. Cittadini dimenticati

Nuovi murales nel Municipio VIII: arrivano i soldi dal Dipartimento Cultura del Comune di Roma per finanziarie un progetto che vedrà la realizzazione di nuovi graffiti sui muri di Garbatella, Tintoretto e Tre Fontane. Ma il progetto non è stato condiviso con i territori, mandando sulle furie i cittadini della zona.

A portare alla ribalta il grido di protesta degli abitanti dell'VIII Municipio è Fabrizio Santori, dirigente della Lega Roma: “Strade dissestate, parchi in stato di abbandono, scuole allo stremo eppure il Dipartimento Cultura di Roma Capitale non si esime dal corrispondere un milione di euro per il progetto Contemporaneamente valido per il triennio 2020-2022 a sostegno di un elenco di associazioni culturali che su tutti i municipi attueranno una serie di progetti alcuni a dir poco discutibili. Ad esempio nel Municipio VIII è previsto un nuovo progetto finanziato con ben 31.875 euro l'anno per tre anni per la realizzazione di alcuni murales in varie zone del territorio, dal Tintoretto a Tre Fontane, Fonte Meravigliosa fino a passare per la Montagnola”.

“Tramite alcune associazioni del Municipio VIII che hanno diffuso l’intera documentazione dell’iniziativa – continua Santori – siamo venuti a conoscenza che il progetto denominato Millennials A@t Work, dalla progettazione fino all'assegnazione, non è stato minimamente condiviso con i territori anzi alcuni graffiti saranno realizzati proprio lì dove ogni giorni i cittadini del comitato si recano a pulire e custodire l'area per la totale assenza delle istituzioni competenti. Troviamo tutto questo scandaloso, insieme ai comitati di zona attiveremo una petizione per richiedere lo stop di questi murales e l'apertura di un tavolo per ridefinire la mappatura di dovranno esser realizzati queste 'opere' alla presenza di tutti i comitati di quartiere e le associazioni del Municipio VIII”.