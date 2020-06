Murales per Falcone e Borsellino: vigili fermano bimbi. Muro ai centri sociali

Un murales per Falcone e Borsellino nel parco a loro intitolato su via Cristoforo Colombo fatto dai bambini di una scuola della zona vietato dai vigili: serve l'autorizzazione del dipartimento Ambiente del Comune, proprietario dell'area. Ma sul muro scelto dagli alunni compare, senza autorizzazione alcune, una scritta dei centri sociali.

Nonostante infatti il Comitato Parchi Colombo che ha in gestione il parco aveva dato l'ok per la realizzazione dell'opera dedicata ai due magistrati vittime della mafia, i vigili hanno dovuto bloccare il tutto: verso la fine del 2019 la scuola ha infatti dovuto inviare un bozzetto del murales al dipartimento Ambiente del Campidoglio, così che potesse venire approvato.

Lunedì la scoperta sorprendente. Gli studenti riunitisi nel parco per l'ultimo giorno di scuola hanno trovato il loro muro imbrattato con la scritta “Roma Sud antifà” e “Contro ogni razzismo”, ovviamente fatta senza alcun tipo di autorizzazione.

Sulla vicenda è insorta la Lega: “Questo è il paradosso, i comitati di quartiere devono chiedere l'autorizzazione per un murales fatto dai bimbi di una scuola mentre i centri sociali possono fare tutto ciò che vogliono – spiega il consigliere del Municipio VIII del Carroccio, Simone Foglio –. Dopo mesi di attesa il Comune non ha dato ancora l'ok per il murales dei bimbi ma permette queste scritte. Ho parlato con il presidente del Comitato Parchi Colombo che mi ha comunicato che ha denunciato la cosa alle autorità. Come ha reagito Ciaccheri alla cosa? Ufficialmente non ha commentato, ma sottosotto sarà contento dell'operato fatto dai suoi amati centri sociali”.