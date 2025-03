Dà di matto sul muretto davanti al Colosseo, bloccato dai Carabinieri col taser

In escandescenze su un muro in via del Fagutale, davanti al Colosseo, saltava dal parapetto sui tettucci della auto in sosta, tra lo stupore dei passanti e dei turisti. Sul posto, intorno alle 15, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo hanno bloccato con l'utilizzo del taser.

Portato in ambulanza all'ospedale San Giovanni, non è ferito e dovrà essere sottoposto ad accertamenti psichiatrici.

Già venerdì scorso aveva tentato il suicidio

L'uomo, di origini romene, è lo stesso che venerdì scorso, nella stessa via del Fagutale, si era legato un cappio al collo minacciando di lanciarsi nel vuoto dal ponte su via degli Annibaldi. Anche allora venne salvato dai Carabinieri e portato in ospedale.