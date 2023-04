Musei, eventi e manifestazioni: ecco cosa fare a Roma per il 25 aprile

Si avvicina il 25 aprile, il 78esimo anniversario della Liberazione. La Capitale si prepara a celebrare la ricorrenza con moltissimi eventi e appuntamenti. Ecco cosa fare a Roma per il 25 aprile: c'è l'imbarazzo della scelta tra cerimonie, conferenze, dibattiti, musei e cortei.

E, parlando di cortei, di certo non potrà mancare il consueto corteo dell'Associazione Nazionale Partigiani alle Fosse Ardeatine. Infatti alle 9 del mattino, negli stessi momenti in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d'alloro all'Altare della Patria, l'Anpi renderà omaggio alle Fosse Ardeatine. Poi alle 10, da lì partirà un corteo che arriverà fino a Porta San Paolo, passando per Tor Marancia, Garbatella e Ostiense. Al corteo parteciperanno le delegazioni di altre istituzioni e associazioni. Non mancheranno il sindaco Gualtieri e il segretario della Cgil Maurizio Landini. A Porta San Paolo un palco con musica e dibattiti sul tema della resistenza.

Molte le manifestazioni in programma, oltre al corteo dell'Anpi. Alla Garbatella è già in corso la Festa della Resistenza. Altre iniziative a Centocelle, a piazza della Colonnetta, a Casalbertone e al Pigneto.

Deviazioni degli autobus dell'Atac

Per permettere le diverse manifestazioni ed eventi in programma ci potrebbero essere deviazioni o soppressioni dei mezzi di superficie dell'Atac. Per permettere il corteo dell'Anpi fino a piazza di Porta San Paolo ci saranno possibili deviazioni della linea 3-navetta, e delle linee 23, 30, 75, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792. Tra le 8 e le 13 a Centocelle sarà limitato iòl percorso del 545 e della linea C5, mentre possibili rallentamenti o deviazioni ci saranno per le linee 514, 519, 106, 313, 540 e 556. Possibili rallentamenti e deviazioni anche della linea 545.

I musei

Tutti i musei statali e i parchi archeologici pubblici saranno aperti gratuitamente, come deciso dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. I musei saranno visitabili negli orari consueti e, se richiesto, su prenotazione. Nello specifico a Roma saranno visitabili tutti i musei del sistema di Roma Capitale. Sarà gratuito l'ingresso al percorso Fori Imperiali-Palatino, senza bisogno di prenotare. A Ostia sarà aperta l'area archeologica di Ostia Antica, castello di Giulio II, porti imperiali di Claudio e di Traiano, Museo delle navi e la necropoli del Porto. Aperto anche il parco archeologico dell'Appia Antica. Aperto anche il Bioparco di Roma, il Macro. Aperto gratuitamente anche il Drugstore Museum su via Portuense e le Terme di Caracalla.

Idea per le gite fuoriporta: una bella visita a Sermoneta

Il Comune di Sermoneta per il 25 aprile ha organizzato una nuova visita guidata, con un itinerario speciale tra natura, storia e arte: un percorso tra l'abbazia di Valvisciolo e il centro storico di Sermoneta attraverso la via Francigena, un percorso che l'amministrazione Giovannoli sta valorizzando insieme al Gruppo dei Dodici con cui è stato ottenuto un finanziamento regionale. La visita inizierà alle 10.