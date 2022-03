Musei e siti archeologici gratis: torna la domenica dedicata dell'arte

La prima domenica del mese è dedicata all’arte e se lo svago culturale è gratis, ancora meglio: il 3 aprile non si paga l’ingresso nei musei e nei siti archeologici romani.

Sia che si tratti di una giornata di sole sia che il tempo non sia dei migliori, l’ultimo giorno della settimana è sempre il più indicato per visitare un po' del nostro patrimonio artistico, nel primo caso come perfetta conclusione di una giornata al sole, nel secondo come un modo per sconfiggere la pioggia con qualcosa di bello.

Dalle collezioni permanenti alle mostre in corso, passando per i progetti espositivi multimediali ai musei “all’aperto” come i Fori Imperiali e il Circo Massimo, saranno aperti a tutti i visitatori - residenti e non:

i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell'Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d'Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de Pazzi, il Museo delle Mura, la Serra Moresca di Villa Torlonia e la Villa di Massenzio.

Siti archeologici e orari visite

Area archeologica del Circo Massimo - dalle ore 9.30 alle 19.00. Ultimo ingresso alle 18.00.

Area archeologica dei Fori Imperiali – dalle 9.00 alle 19.15. Ultimo ingresso alle 18.15.

Mausoleo di Augusto - dalle ore 9.00 alle 17.00. ultimo ingresso ore 16.00.

Nel caso si voglia visitare il Mausoleo, la prenotazione è obbligatoria al sito www.mausoleodiaugusto.it