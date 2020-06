Musica dal vivo e musei gratis, è Romarama: tutti gli eventi fino al 5 luglio

Musica dal vivo e musei gratis: questa è “Romarama”, la nuova Estate romana targata Raggi. Parte questa settimana il programma del nuovo palinsesto culturale: ecco tutti gli eventi fino al 5 luglio.

Al via la stagione dei concerti dal vivo nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica che con Auditorium Reloaded apre giovedì 2 luglio con tre concerti di Max Gazzè (anche nelle serate de 3 e 4 luglio), accompagnato dalla sua storica band. Domenica 5 è la volta del gruppo Latte e i suoi derivati con il suo rock demenziale. L'Auditorium si può tornare a vivere e frequentare in tutti i suoi spazi: riaperti nuovamente al pubblico, secondo le misure vigenti, anche il bar e la libreria. Per info auditorium.com.

Domani, mercoledì 1 luglio, si potrà tornare anche alla Casa del Jazz che inaugura la stagione estiva con Stefano Di Battista. Il parco di Villa Osio giovedì 2 ospiterà il Simone Maggio Quartet, appuntamento in collaborazione con il Saint Louis college. Venerdì 3 luglio sarà la volta del Marcus Schinkel Trio con un omaggio a Beethoven, il giorno dopo il sax di Javier Girotto incontrerà la fisarmonica di Vince Abbracciante. Chiuderà la settimana Enrico Pieranunzi con un omaggio alle colonne sonore dei film di Fellini. Ad accompagnarlo sul palco Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Luca Bulgarelli e Mauro Beggio.

Questa settimana poi, torna, in occasione della prima domenica del mese, il 5 luglio l’entrata gratuita per tutti nei Musei Civici e nelle aree archeologiche dei Fori imperiali e Circo Massimo con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Alla Casa del Cinema di Villa Borghese oggi, martedì 30 e poi giovedì 2 luglio, si possono vedere alle 18 ad ingresso gratuito due pellicole della rassegna Ingmar Bergman il genio della lampada:Piove sul nostro amore e La terra del desideri. Per info casadelcinema.it.

Da giovedì 2 a martedì 14 luglio la Fondazione Cinema per Roma e il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo realizzeranno una serie di eventi speciali che porteranno a conclusione il programma di Cinema al MAXXI, a cura di Mario Sesti. Gli appuntamenti, parte del nuovo palinsesto #Romarama, si terranno nell’ambito di Estate al MAXXI. Si inizierà giovedì 2 luglio alle 19.00 con la proiezione di Turi Ferro – L’Ultimo Prospero di Daniele Gonciaruk, seguita alle 21.00 da Due scatole dimenticate - Un viaggio in Vietnam di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli. Entrambe le opere, che saranno presentate all’Auditorium del MAXXI alla presenza dei registi, chiuderanno la terza edizione del concorso di documentari Extra Doc Festival. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Anche il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo ha aderito al nuovo palinsesto di Romarama. Dal 1° al 30 luglio riprende l'Estate al MAXXI con eventi dedicati a cinema, libri e teatro (il programma riprenderà anche dal 10 settembre al 14 ottobre). Tra le mostre in corso AT HOME 20.20 PROGETTI PER L’ABITARE CONTEMPORANEO e GIO PONTI. Amare l’architettura. In partenza dal 30 giugno il progetto speciale YAP Rome at MAXXI, a cura di Pippo Ciorra.

Ai Mercati di Traiano nuovo allestimento della mostra Civis Civitas Civilitas. Roma antica modello di città, con 30 nuove opere che raffigurano ponti, acquedotti e mercati, mentre dal 1 luglio ripartono le attività didattiche nei musei e le visite guidate in città con il programma Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare. Da luglio a settembre, i numerosi appuntamenti di aMICi e Visita con noi! offriranno a tutti la possibilità di tornare a godere della bellezza del nostro patrimonio e dei luoghi della cultura. Si parte con aMICi il 1 luglio al Museo dell’Ara Pacis e il 2 luglio ai Fori Imperiali. La domenica 5 luglio Visita con noi! propone due itinerari in città con partenza dai Musei Capitolini e dal Museo dell’Ara Pacis. Prenotazione obbligatoria allo 060608, informazioni su www.sovraintendenzaroma.it.

Mentre tra le mostre da visitare si segnala Jim Dine, World Press Photo 2020 e Tra Munari e Rodari al Palazzo delle Esposizioni, che sui social racconta la mostra Condizione Assange. Quaranta ritratti di Miltos Manetas, ospitata alla Sala Fontana del Palazzo che rimane chiusa al pubblico da vivo, che può scoprirla solo online per offrire una riflessione sulla condizione di isolamento che ha ci ha coinvolto negli ultimi mesi.

Anche il Teatro di Roma riapre alla città martedì 2 luglio alle 21.00 con le note di Shadows. Le memorie perdute di Chet Baker, il diario di una vita scritto dal jazzista ritrovato dieci anni dopo la sua morte, che il trombettista Fabrizio Bosso, il pianista Julian Oliver Mazzarielloe Massimo Popolizio interpretano e rileggono sul palcoscenico dell’Argentina. Dopo l’ubiquità digitale di Radio India, gli artisti di Oceano Indiano ricominciano a irrorare il teatro in presenza con un nuovo formato radiofonico, Cronache Fluviali, che in quattro weekendtraccerà una peregrinazione sonora di ascolti musicali, field recording, interviste, interventi lungo le sponde del Tevere. Ripartono anche le attività partecipative: gli artisti docenti della Scuola Serale tornano in versione estiva nell’arena del Teatro India con Corofilla di Monica Demuru da lunedì 29 giugno, dalle 19.00 (max 40 persone). Al Teatro Tor Bella Monaca ultimo fine settimana per la rassegna TEATRO UNLOCKED con i concerti di Musica Sacra, venerdì 3 luglioalle 21.00, con l’Ensemble Roma Sinfonietta.

Per le attività social e web de #laculturaincasa da non perdere in questa settimana (29 giugno - 5 lugli) si segnala #cineCampidoglio e #setCampidoglio per scoprire tutte le occasioni in cui il colle Capitolino è stato set di opere cinematografiche, artistiche e letterarie. Mentre sul sito www.museomacro.it la sezioneExtra si aggiorna con approfondimenti sulla mostra Museo per l'Immaginazione Preventiva - EDITORIALE che aprirà il 17 luglio, mentre la sezione Dispatch raccoglie le puntate del bollettino sonoro del museo. Martedì 30 giugno, nell'ambito della terza edizione della rassegna Europa in circolo. Incontri con scrittori europei contemporanei, una delle tre attività annuali stabili da EUNIC - Roma, la rete degli Istituti Nazionali di Cultura dell’Unione Europea, di cui la Biblioteca Europea è partner, l'Istituto Svizzero propone sulla pagina facebook della Biblioteca Europea la presentazione del libro La terra e il suo satellite (Quodlibet 2019) di Matteo Terzaghi.

Mercoledì 1 luglio alle 19.00 Teatro del Lido propone online la terza parte di Note mai dette un concerto in quattro parti, realizzato dai 20 orchestrali dell’Orchestra del Teatro del Lido con la partecipazione straordinaria del percussionista Marzouk Mejri, sotto la direzione delMaestro Pino Cangialosi.

Ultimi due appuntamenti anche per la rubrica della Casa del Cienma La cineteca del direttore, curata da Giorgio Gosetti che saluterà con gli appuntamenti dedicati, mercoledì 1 luglio alle 10.30, a Sapore di mare di Carlo Vanzina e, domenica 5 alle 11.00, al film Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton.