Musica e nightlife, Roma “padrona”: da sola 10% degli spettatori nazionali

Tra le città italiane, Roma è quella con più consumatori di spettacoli e di manifestazioni sportive: 8,1 milioni di spettatori, pari al 9,7% del totale nazionale. È quanto riportato nell'edizione nazionale dell'annuario della Siae, basato sui dati del triennio 2019-2021.

Nel rapporto si legge come, a causa della pandemia, i consumi degli spettacoli e dello sport siano sensibilmente calati, in questi tre anni. Addirittura il 72% in meno. Tuttavia è cominciata la ripresa soprattutto per i concerti (+75%), gli spettacoli (+65%), parchi di divertimento (+42%), mostre e fiere (+32%) e mondo dello sport (+18%).

Sono il Centro e il Nord a trainare i consumi. Nel Centro Italia, in particolare, risiede il 46% degli spettatori e c'è il 20% della spesa per spettacoli e sport. Il Lazio è tra le cinque Regioni con più spettatori, avendone 160 ogni 100 abitanti. Roma in è la città con più spettatori in tutta Italia: 8,1 milioni, pari al 9,7% del totale nazionale.

Il rapporto è arrivato alla sua 86esima edizione e per redigerlo la Siae si è avvalsa della consulenza scientifica dell'Istituto italiano per l’Industria Culturale (IsICult).