Musica e solidarietà a Villa Celimontana: notte per i piccoli malati di tumore

Una notte solidale dedicata all’associazione Peter Pan. Il 17 giugno al Village Celimontana l’artista Max Maglione porterà sul palco il suo “Metà di me Tour 2022” per sensibilizzare la platea, emozionarla, farla sorridere e cantare.

L’obiettivo della serata sarà inoltre quello di contribuire alla raccolta fondi per sostenere la causa e i progetti dell’associazione Peter Pan Odv Roma che, dal 1994, è al fianco dei bambini e degli adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie alle quali garantisce una casa e tutto il supporto necessario.

La serata sarà un concentrato di musica, divertimento e solidarietà sul palco con tutta l’energia di Max Maglione nell’opera teatrale tratta dall’omonimo cd inciso con la straordinaria partecipazione di Fabrizio Bosso, il trombettista jazz di fama internazionale. In “Metà di Me” l’artista, che ha scritto il testo, lo interpreta e lo dirige, racconta con grande leggerezza e comicità quanto stiamo vivendo oggi nel mondo della comunicazione, dei media e dei social al cospetto di argomenti che hanno preso la scena internazionale come la pandemia, il riscaldamento globale e la politica creando momenti di riflessione e condivisione. Ad accompagnarlo in questo viaggio grandi musicisti come: Luigi Mas al pianoforte, Francesco Canturi alla batteria e Stefano Scoarughi. Spettacolo da non perdere.