“Napalm sul campo nomadi di Castel Romano”: in 5 a processo per razzismo

A seguito del mancato sgombero di un campo nomadi di Castel Romano, si scatenarono su Facebook istigando all'odio razziale: “Buttate del Napalm”. Ora saranno processati.

Sono 5 gli imputati per propaganda razzista e istigazione a delinquere che nel luglio 2020 si sfogarono su Facebook sotto alla notizia del mancato sgombero di un campo nomadi a Castel Romano. Così sul gruppo “Latina Degrado Urbano”: “Bruciatelo”, Buttate del napalm, via tutti”. I cinque imputati, residenti tra Sermoneta, Sezze e Latina, dai 53 ai 72 anni, saranno sottoposti a processo. Disposta l'aggravante dell'odio razziale. La prima udienza, a cui parteciperà anche una parte offesa, è fissata per il prossimo 12 maggio.