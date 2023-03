Narcotizzavano gli anziani e li rapinavano: 11 colpi a segno. Due arresti

Due donne sono state arrestate a Roma per aver rapinato degli anziani. Per riuscire a mettere a segno i colpi, le due narcotizzavano le vittime, facendogli assumere dei calmanti o delle sostanze stupefacenti. Le due criminali sono riuscite a mettere in atto questo gioco almeno una decina di volte prima di venire scoperte dai Carabinieri.

Le indagini erano partite dopo che le due avevano rapinato un uomo di 90 anni in zona Bravetta a Roma, nel settembre del 2022. Una delle due era riuscita a raggirare l'anziano, inducendolo a tornare a casa insieme, permettendole di entrare. In qualche modo la donna ha somministrato al 90enne un narcotico che lo ha messo fuori gioco. Qui è scattata la rapina: le due hanno portato via il bancomat, il denaro in contanti e anche il cellulare, così che l'uomo non potesse chiamare i soccorsi, una volta risvegliatosi. L'allarme è scattato quando i parenti hanno cercato inutilmente di contattarlo: infatti, forse per l'età avanzata, il narcotico ha tenuto l'uomo privo di sensi per quasi due giorni.

Subito sono intervenuti i Carabinieri di Trastevere e Bravetta: nell'abitazione del 90enne i militari hanno trovato lo scontrino di una farmacia in cui era stato il giorno della rapina e così hanno esaminato le telecamere di sorveglianza della farmacia e dei negozi vicini, riuscendo a ricostruire le fasi dell'adescamento e a individuare l'auto usata dalle due.

Le indagini

Dopo quella rapina i militari hanno esaminato il flusso telefonico e telematico della zona e hanno esaminato numerose registrazione delle telecamere di sorveglianza di banche e istituti di credito. In tutto i militari hanno individuato almeno altri dieci casi di colpi messi a segno dalle due donne e anche un caso di furto in appartamento, tutti a danno di persone tra gli 80 e i 90 anni. Le due adescavano la vittime cercando di accattivarsene la simpatia e la fiducia, anche tramite dei doni. Per esempio durante le Feste regalavano le stelle di Natale. Poi scattava la rapina vera e propria: con l'inganno somministravano il narcotico, rubavano i soldi, i gioielli e il bancomat e poi sparivano, nascondendo le proprie tracce. In tutto, stimano i militari, le due hanno accumulato una refurtiva da 160mila euro. In un caso avevano rubato anche le fedi nuziali, che un'anziana vedova custodiva gelosamente in ricordo del martito defunto.

L'arresto

Grazie a tutti gli elementi raccolti, i Carabinieri hanno arrestato le due donne portandole in custodia cautelare in carcere, su disposizione del gip. Le due sono accusate di rapina aggravata e furti in abitazione.