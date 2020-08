Nasce un cerbiatto nella riserva gestita dai cacciatori. Battezzato Bambi

Una nascita è sempre un lieto evento, anche quando il nuovo arrivato è un cerbiatto. Nella riserva di Lecce nei Marsi, in provincia di Avezzano qualche giorno fa è venuto alla luce un cucciolo che in paese hanno subito ribattezzato Bambi, con un evidente riferimento al celebre personaggio animato dello storico cartone della Disney.

Bambi è ancora piuttosto piccolo e viene seguito e accudito attentamente dalla sua mamma.Lo riferisce il quotidiano on line terremarsicane.it.

La riserva di Lecce nei Marsi viene gestita grazie a uno speciale accordo tra il Comune, il PNALM e l’Associazione dei Cacciatori dei Lecce nei Marsi. Non deve sorprendere che i cacciatori si adoperino per la salvaguardia della fauna selvatica e possiamo stare tranquilli: nessuno farà del male a Bambi e alla decina di suoi simili che vivono in questa zona della Marsica.