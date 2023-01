Nasconde in casa una pistola e 6000 proiettili: arrestato un 59enne di Ostia

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Ostia perché deteneva illegalmente un'arma da fuoco, insieme a quasi 6000 proiettili. Probabilmente l'arma e le munizioni, il 59enne le “reggeva” per conto di altre persone. L'uomo dovrà rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione in quanto l'arma è risultata rubata.

L'arresto è avvenuto nel corso di un controllo sul traffico d'armi effettuato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia. I militari hanno perquisito un appartamento in via delle Ebridi, nello stesso caseggiato popolare dove settimane fa erano stati sequestrati numerosi locali occupati.

Il ritrovamento della pistola

Nell'appartamento del 59enne i militari hanno scoperto un revolver calibro 22, in perfette condizioni e perfettamente funzionante, oltre a circa 1000 proiettili. Ispezionando anche il garage di proprietà dell'uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto anche una scatola con altre 5200 munizioni, per un totale di 6200 proiettili. L'uomo non aveva alcun titolo per detenere arma e munizioni e, inoltre, dagli accertamenti l'arma risulta rubata da Monterotondo nel 2017.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.