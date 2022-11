Nascondeva in casa 134 chili di droga: arrestato dalla Polizia al Casilino

Gli agenti del Commissariato di San Lorenzo hanno arrestato un uomo marocchino di 25 anni, trovato in possesso di 134 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish, marijuana e cocaina.

L'uomo era stato notato dagli agenti, che stavano investigando sullo spaccio nel quartiere Casilino. I poliziotti allora lo hanno seguito mentre si spostava nel quartiere a bordo di un'auto a noleggio, incontrando diverse persone. Allora gli agenti lo hanno sottoposto a dei controlli. L'uomo era privo di documenti e nascondeva in macchina 920 euro di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

La perquisizione in casa del 25enne

Gli agenti hanno deciso pertanto di perquisire la casa del 25enne. All'arrivo dei poliziotti, altre due persone sono scappate dall'abitazione, fuggendo nei campi circostanti. Uno dei due era armato con una pistola carica, che però è stata abbandonata per terra durante la fuga. Perquisendo la casa sono stati trovati 57 grammi di cocaina, 3 kg di marijuana e ben 131 kg di hashish. Oltre a questo c'erano anche delle cartucce per pistola di vario calibro, cellulari e materiali per il confezionamento delle dosi di droga. L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga ed è ora in custodia cautelare in carcere.

Altri arresti

Nel corso delle operazioni sono state arrestare anche altre 11 persone sempre nei quartieri di San Basilio, Casilino, Romanina, Appio, Fidene e Primavalle, sempre per detenzione e spaccio.