Nascondeva in casa coca, hashish ed ecstasy: arrestato un 30enne a San Lorenzo

Un uomo di 30 anni nascondeva in casa cocaina, hashish, ketamina, ecstasy e altre sostanze. Gli agenti del Commissariato Roma San Lorenzo lo hanno arrestato e l'arresto è stato convalidato.

Il 30enne si aggirava per il quartiere di San Lorenzo con una cospicua quantità di droga. Gli agenti, nel corso di un controllo nel quartiere, lo hanno fermato. I poliziotti, dopo l'arresto, ha ritenuto opportuno fare una perquisizione nella casa dell'uomo.

La perquisizione

Nella casa gli agenti hanno trovato 61 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish, 3,5 grammi di ketamina, 72 pasticche di ecstasy, 74 pasticche di allucinogeni con la parola “nasa” incisa sopra. Nell'abitazione è stata rivenuto anche una piccola quantità di 2CB in polvere, una sostanza stupefacente che ha gli stessi effetti dell'LSD. Oltre alle sostanze l'uomo teneva in casa anche 1890 euro in contanti. L'arresto del 30enne è stato quindi convalidato.

Altri arresti per droga

Nel corso di altri controlli antidroga il poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno arrestato un ragazzo di 21 anni, scoperto a vendere dosi di cocaina a un cliente nella zona dei parcheggi del Policlinico Tor Vergata. Perquisendo la sua macchina, gli uomini ha trovato altre dosi di cocaina e più di 500 euro in contanti. L'arresto del ragazzo è stato convalidato.

Altri tre uomini sono stati arrestati per droga dalla Polizia nel quartiere Casilino e all'Esquilino.