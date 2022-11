Natale: a Roma calano in consumi rispetto al 2021. L'allarme di Confcommercio

Sarà un Natale all'insegna del risparmio quello del 2022: i romani faranno meno acquisti rispetto all'anno scorso. A pesare è soprattutto il clima di sfiducia dovuto al caro bollette e all'aumento dei prezzi del cibo.

È quanto emerso da un'indagine sulle intenzioni d'acquisto di Roma, svolta da Confcommercio Roma. Il rapporto è stato presentato da Pier Andrea Chevallard, Commissario di Confcommercio Roma e dal Direttore di Confcommercio Roma Romolo Guasco, insieme al presidente d Format Research Pierluigi Ascano.

"E' un Natale certamente di attenzione - ha detto Guasco - ma anche di ottimismo: il ritorno alla socialità comporta anche la voglia di regali da comprare".

I dati della Confcommercio

Nel rapporto si legge che il 28% degli intervistati non ha intenzione di fare acquisti perché ha visto peggiorare la propria condizione economica. Il restante 72%, invece, farà acquisti ma meno rispetto a Natale del 2021. La spesa stimata sarà di 154 euro a persona. L'anno scorso era 160. Più in generale l'83% degli intervistati ritiene che i romani passeranno il Natale in modo più dimesso.

I prodotti più acquistati saranno quelli enogastronomici, vestiti, libri ed ebook. Gli acquisti avverranno per il 62% via Internet. I punti vendita in prossimità sono al secondo posto.

Nel rapporto si legge anche che il 51,3% farà acquisti approfittando degli sconti del Black Friday e del Cyber Monday. Anche questo è un dato in calo del 5% rispetto a quello rilevato nel 2021. Solo il 17,3% non userà gli sconti, mentre il restanti 31% è ancora indeciso. Il 16,6% impiegherà la tredicesima per fare acquisti di Natale, mentre il 28,7% la userà per far fronte alle sperse per casa e famiglia e il 23,8% per risparmiare.