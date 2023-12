Natale, a Roma dall'8 dicembre i trasporti fanno gli straordinari: più corse

Da venerdì 8 dicembre a Roma per il periodo delle festività natalizie sono previsti interventi per potenziare il trasporto pubblico e favorire gli spostamenti in città, in particolare verso il centro storico, le aree commerciali, turistiche, culturali e spirituali del territorio.

È quanto emerso nel corso della presentazione del piano della mobilità cittadina per le festività natalizie in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè.

Riapre la sera la metro A

Da venerdì 8 dicembre la linea A della metropolitana di Roma riaprirà la sera dopo le 21 a termine della prima fase dei lavori di rinnovo dei binari nella tratta Anagnina-Ottaviano. È quanto emerso oggi nel corso della presentazione del piano della mobilità cittadina per le festività natalizie in Campidoglio alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè. La Metro A quindi ripristina il suo regolare servizio dalle 5:30 alle 23:30 dalla domenica al lunedì e dalle 5.30 fino alle 1:30 il venerdì e il sabato, grazie alla conclusione dei cantieri che nei mesi scorsi hanno garantito la sostituzione di 25 chilometri di binari che attendevano di essere cambiati dal 2009. In generale la linea verrà rafforzata con 48 corse in più. Un incremento della frequenza arriverà anche sulla linea della Metro C, garantendo un treno in più da metà giornata fino a fine servizio.

Moltiplicate le corse

Saranno moltiplicate le corse di bus e tram tra le 10:30 e le 20:30 nei sabati e nei giorni festivi, ci saranno tre giornate di gratuità su tutta la rete nei giorni: 8, 17 e 24 dicembre 2023. Fino alla Befana saranno attive le due linee speciali gratuite da Termini e da piazzale dei Partigiani verso il centro. Le due linee bus "Free 1" e "Free 2" consentiranno di raggiungere velocemente Largo Chigi e saranno operative tutti i giorni, da venerdì 8 dicembre a domenica 7 gennaio, dalle 9 alle 21, con frequenza ogni 10 minuti.

Navetta elettrica

Nel centro storico inoltre la linea elettrica 100 gratuita agevolerà gli spostamenti all'interno per tutto il periodo natalizio anche nei giorni festivi e A avrà una frequenza di circa 13 minuti.

Spinta per lo shopping

Quello approntato per il periodo natalizio a Roma "è un piano importante per i trasporti e la mobilità che riprende e rafforza l'indirizzo già sperimentato l'anno scorso con una discreta efficacia" e con cui "si incoraggiano i romani ad andare a fare shopping e a godersi la bellezza del nostro centro storico''. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del piano in Campidoglio. "I due pilastri del piano sono l'estensione della Ztl, tranne il 25 dicembre, e il forte potenziamento del trasporto pubblico con uno sforzo economico importante di 2 milioni. Con queste due cose insieme non si disincentiva l'affluenza ma si incoraggiano i romani ad andare a fare shopping e a godersi la bellezza del nostro centro storico'', ha concluso.