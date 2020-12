Natale a tutto jazz, show con Joy Garrison: brunch in musica al Maxxi

Natale a tutto jazz, show con il Joy Garrison Quuartet: Medïterraneo Ristorante e Giardino del MAXXI in collaborazione con Alexanderplatz Jazz Club, presenta, sabato 19 dicembre, "Jazz in Christmas", un imperdibile brunch in musica con il quartetto di una delle voci più raffinate del jazz in Italia.

Joy Garrison proporrà un repertorio che per l’occasione sarà interamente dedicato a brani della tradizione di Natale, riarrangiati in chiave esclusivamente jazz per dar vita ad concerto suggestivo e di qualità con l’energia che caratterizza da sempre i suoi concerti. Sarà accompagnata da Andrea Rea al pianoforte ,Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano, alla batteria.

Il jazz, il gospel, il soul, il blues, il funk sono le sue passioni e le porterà direttamente a Mediterraneo Ristorante e Giardino del MAXXI, accompagnando un esclusivo brunch con piatti tradizionali e rivisitati. Il menu richiama la cucina tradizionale prettamente mediterranea, rivisitata in chiave moderna dallo Chef Emanuele Pompili. Arte, creatività, cucina, musica sono da sempre gli ingredienti principali di Mediterraneo che propone ogni sabato dalle ore 12 alle ore 18 il Garden Brunch ispirato ai "brunch in the city" di Barcellona e Madrid con un menu internazionale, musica ed una cocktail list Day Time.

Il menù è alla carta e prevede anche formule combinate. In uno spazio che si caratterizza per il design nordico e minimal, Mediterraneo è un’esperienza multisensoriale e un’oasi artistica lontana dalla solita routine metropolitana.

Saranno rispettate tutte le procedure di sicurezza e di distanziamento.

Joy Garrison: da Zucchero a Renzo Arbore. Ecco chi è

Joy Garrison americana di New York e figlia d'arte, cresce in un ambiente musicale estremamente stimolante. Dopo un'infanzia di esperienze vocali nelle chiese di Gospel, comincia a cantare sotto la guida di suo padre Jimmy Garrison (per anni contrabbassista dello storico quartetto di John Coltrane). Ha cantato nei più importanti locali di New York al fianco di musicisti come: Barney Kessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews, Hank Jones, Kevin Eubanks,Alberta Hunter, John Scofield, Freddy Hubbard, Reggie Workman, Carmen McRae, Tony Scott, solo per citarne alcuni. Da molti anni svolge la sua attività prevalentemente come solista. È Impegnata in concerti in tutta Europa, Saudi Arabia, Russia, Tunisia, Turchia, Parigi, Germania, Italia e Svezia, proponendo la sua musica. Numerose sono le collaborazioni discografiche con sei album al sua attivo. Numerose le partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche come solista o al fianco di artisti come Zucchero, Giovanni Tommaso, Renzo Arbore, Gianni Ferrio, Gloria Esteban, Massimo Ranieri, Jose Carreras, e tanti altri musicisti europei. Di prossima pubblicazione il suo nuovo cd.