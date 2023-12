Natale ed eventi, Frascati sfida la Capitale. E la pista di ghiaccio fa show

Un Natale di livello. A Frascati è partita la kermesse che fino al 7 gennaio allieterà cittadini e turisti. Un mercatino di qualità sulla passeggiata che affaccia su Roma, attrazioni dedicate ai bambini, enogastronomia e una pista di pattinaggio da record che rende ancora più magica l'atmosfera.

Insomma Frascati quest'anno sfida Roma per l'organizzazione migliore. E visti i risultati l'impresa non è affatto ardua. Tutti contenti: i bambini in primis che hanno un villaggio dedicato a loro. I commercianti che stanno moltiplicando i clienti e i cittadini che vedono finalmente dei festeggiamenti eleganti, non chiassoni e che non impattano con la vita quotidiana.

Una sfida vinta

A dispetto di tanti edizione passate quest'anno è stato scelto di puntare in alto per regalare al Comune più famoso dei Castelli Romani qualcosa che potesse esser attrattivo ma non pacchiano. Ecco allora che le casette in legno ospitano le eccellenze dell'enogastronomia, dei dolci, dell'artigianato. Si parte dal profumo dell'alta pasticceria sul belvedere con Claudio e Levi che deliziano tutti con creazioni dolciarie da restare senza fiato. Poi i prodotti tipici del territorio, le eccellenze della regione e l'artiginato natalizio.

La pista di pattinaggio

Ma il vero fiore all'occhiello dell'evento natalizio è senza dubbio la pista per il pattinaggio sul ghiaccio che attrae centinaia di piccoli e grandi. Posizionata sotto la cattedrale di piazza San Pietro l'enorme specchio giacchiato regala emozioni e gioie e rende unica l'atmosfera anche grazie agli addobbi e alle musiche natalizie diffuse in tutti i vicoli pedonali. Finalmente qualcosa di livello tra tanta mediocrità. I più felici sono naturalmente i bambini che hanno persino scritto una lettera di ringraziamento alla sindaca Francesca Sbardella per aver regalato qualcosa di magico in questo Natale frascatano.