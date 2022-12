Natale, il turismo supera i livelli pre-covid: +5% di prenotazioni negli hotel

Il turismo a Roma nel periodo Natalizio sta superando i livelli pre-Covid. Secondo i dati di Confindustria Alberghi, a Roma le prenotazioni negli hotel per le Feste sono più alte del 5% rispetto a quelle dello stesso periodo de 2019. Nel periodo di Capodanno si attende un nuovo boom, con più dell'80% di camere prenotate. In aumento le prenotazioni da parte degli italiani, ma soprattutto da parte degli stranieri.

Nello specifico per il periodo di Natale e Santo Stefano è stato prenotato il 70% delle camere disponibili. Un dato maggiore del 5% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. In questo periodo rispetto a prima della pandemia sono aumentate del 2% le prenotazioni degli italiani e di bel il 15% le prenotazioni dei turisti stranieri, che vengono per lo più da Stati Uniti, Germania, India e Spagna.

Il boom atteso a Capodanno

Il vero boom è atteso per i giorni di Capodanno, con l'85% di camere prenotate: un aumento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2019. In questo caso si prevede un aumento dell'8% di turisti italiani e ancora del 15% di quelli stranieri.

Segnali positivi anche per il periodo dell'Epifania: per il momento le prenotazioni per quei giorni sono pari al 60%, +5% rispetto al 2019.