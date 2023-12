Natale, Magicland il villaggio di Babbo Natale fa boom: già 60mila presenze

Una Natale da record. Un evento che sta riuscotendo un successo mai visto. Gli allestimenti più belli, il villaggio dei sogni e tante attrazioni per le famiglie. MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia, e Il Regno di Babbo Natale, la celebre destinazione natalizia di Vetralla, hanno ideato e realizzato la kermesse “Magic Christmas”.

Un’esperienza unica che ha trasformato il parco in una vera e propria città del Natale grazie a un ricco programma di attività, ad allestimenti spettacolari e alle favolose attrazioni per grandi e piccini. Solo nei primi tre weekend di apertura, Magic Christmas ha già totalizzato oltre 60.000 visitatori, un risultato straordinario che conferma il grande successo di questa nuova esperienza natalizia.

Le attrazioni

Magic Christmas si sviluppa su una superficie di oltre 260.000 mq, in cui i visitatori potranno trovare:

- Il più grande mercatino di Natale del Centro-Sud Italia, dove acquistare prodotti artigianali, originalissime - -- Idee regalo e delizie culinarie.

- L’esclusiva pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico, adatta a tutta la famiglia.

- Il Castello di Babbo Natale, un incredibile percorso a tema dove incontrare il simpatico vecchietto in carne ed ossa, fare una foto con lui e ricevere un prezioso dono.

- Lo spettacolo teatrale "Lucy e il Mistero della Magia Perduta", tratto dall’omonimo libro di Giorgio Onorato Aquilani, un'avventura natalizia ricca di divertimento e poesia.

- Le parate itineranti ed oltre 10 spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale.

Inoltre, tutte le giostre e le attrazioni di MagicLand sono incluse nel biglietto.

Strade a tema

Le strade del Parco sono tematizzate con luminarie artistiche e musiche natalizie. I più piccoli non potranno fare a meno del Truccabimbi Natalizio, il face painting loro dedicato che li farà sentire protagonisti dell’atmosfera di festa. E poi, tante prelibatezze pensate unicamente per l’occasione, con street food natalizio ed il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale. Magic Christmas è un'occasione imperdibile per vivere un Natale magico e indimenticabile. Il biglietto di ingresso a MagicLand per i bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm è pari ad 1 euro, gratis per quelli più piccoli (sia in cassa che online).