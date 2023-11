Nella Capitale scoppia la guerra del caffè: Starbucks sbarca a Cola di Renzo

Nella Capitale scoppia la guerra del caffè. Una battaglia a colpi di espresso e cappuccino. Starbucks schiera le truppe cammellate e sbarca a via Cola di Rienzo.

Tutto è pronto e il marchio leader del mercato americano, insieme a Percassi, licenziatario unico del branddanno vita al nuovo store Starbucks in via Cola di Rienzo.

Strategia Capitale

"Roma è una città molto importante per Starbucks e con Cola di Rienzo salgono a quattro gli store in città: il primo in piazza Montecitorio, due nella Stazione di Roma Termini, a cui si aggiunge quello all’outlet di Castel Romano, il primo ad essere stato aperto da Starbucks nel Lazio.

Battaglia di mercato

L'arrivo del colosso a stelle e strisce ha messo in allarme i tanti bar romani, terrorizzati dalla concorrenza irragiungile del brand leader del mercato. La battaglia della colazione è appena iniziata.