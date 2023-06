Nemi da record: in 30 mila per la Sagra delle fragole, evento internazionale

Nemi, una vera invasione da 30 mila persone per il quarantesimo anniversario della Sagra delle fragole, ormai evento cult che ha varcato i confini italiani.

Oltre all'enogastronomia, l'evento ha offerto anche intrattenimento di qualità. Artisti locali si sono esibiti su vari palchi, regalando spettacoli coinvolgenti e allegri. I visitatori hanno potuto godersi la musica, ballare e partecipare a giochi e attività organizzate per grandi e piccini.

La grande lavoro del Comune

Il sindaco Alberto Bertucci e il vicesindaco Nanni Libanori hanno dimostrato grande impegno nel garantire il successo dell'evento, coordinando le attività e lavorando a stretto contatto con le autorità locali. La loro presenza ha testimoniato l'importanza della sagra per la comunità di Nemi e per l'intera regione.

La Sagra delle Fragole di Nemi del 2023 ha rappresentato un'occasione unica per celebrare uno dei tesori culinari dell'Italia e per riunire le persone in un clima di festa e convivialità. L'evento ha dimostrato ancora una volta il forte legame tra il cibo, la cultura e la comunità, contribuendo a consolidare la reputazione di Nemi come uno dei luoghi più affascinanti e accoglienti del Paese.