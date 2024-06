Nemi va in canoa, ecco l'oasi naturale sul lago tra storia, verde e leggende

Il Comune di Nemi ha annunciato l'inaugurazione del nuovo Centro Canoa Comunale, un progetto atteso da tempo che finalmente diventa realtà. Questo spazio, riqualificato con grande attenzione all'ambiente e alla natura circostante, sarà a disposizione di tutta la collettività, con un occhio di riguardo per sportivi, diversamenteabili e anziani.

Un passo in avanti che fa crescere l'attrattività turistica in uno dei borghi più belli d'Italia.

L'annuncio del sindaco Bertucci

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci ha dichiarato: “È stato un percorso lungo e impegnativo, ma finalmente il Centro Canoa Comunale apre le sue porte. Un obiettivo importante è stato raggiunto, e siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità un luogo di incontro e svago che rispetta e valorizza l'ambiente naturale in cui viviamo. La presenza del nuovo Centro Canoa Comunale di Nemi sarà uno stimolo per tutelare maggiormente la salute delle acque del lago e tutto l'eco sistema circostante".

Area riqualificata

Il Centro Canoa Comunale si colloca in un'area recentemente riqualificata, frutto di un attento lavoro di progettazione e rispetto delle caratteristiche naturali del territorio. Il progetto ha incluso la creazione di percorsi accessibili e strutture dedicate per garantire la massima fruibilità a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche.Servizi per la CollettivitàSport e Tempo Libero: Il centro offre un'ampia gamma di attività sportive, con un focus particolare sulla canoa e su altre discipline acquatiche. Gli spazi sono stati concepiti per essere inclusivi e accessibili, permettendo a tutti di partecipare.Accessibilità: Particolare attenzione è stata dedicata a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità. Percorsi, rampe e attrezzature specifiche permetteranno a chiunque di godere delle attività offerte.Servizi per Anziani: Il centro non è solo per gli sportivi. Sono previsti anche spazi e attività per gli anziani, promuovendo il benessere e l'inclusione sociale.Un Progetto SostenibileIl rispetto per l'ambiente è stato un pilastro fondamentale del progetto. Sono state utilizzate tecniche di costruzione sostenibili e materiali ecocompatibili per ridurre l'impatto ambientale e preservare l'ecosistema locale. L'area verde circostante il centro è stata arricchita con nuove piantumazioni, creando un ambiente piacevole e armonioso.

Un centro per tutti

Il Centro Canoa Comunale vuole essere un punto di riferimento per tutti i cittadini di Nemi, offrendo un luogo dove potersi incontrare, praticare sport e godere del tempo libero in un contesto naturale unico. Questo progetto rappresenta un investimento nel futuro della nostra comunità, promuovendo uno stile di vita attivo e sano, in armonia con la natura.