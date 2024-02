Neonata muore dopo un’ora dal parto al Santo Spirito: fascicolo in Procura

Una bimba è morta un'ora dopo il parto lo scorso 15 febbraio all'ospedale Santo Spirito di Roma. Un dolore terribile per i genitori, che hanno presentato una denuncia alla procura della Capitale. Da piazzale Clodio è stato subito aperto un fascicolo e gli atti sono già stati trasmessi.

Il compito dei pm, che hanno già disposto il sequestro della cartella clinica, sarà quello di verificare l'operato dei medici del nosocomio romano.

Il dolore dei genitori

"Non incolpiamo nessuno, ma vogliamo la verità sulla morte di nostra figlia. E se qualcuno ha commesso errori, per superficialità o negligenza, ci aspettiamo sia fatta giustizia", hanno spiegato i genitori, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica. "Ho desiderato per tutta la vita questa figlia e non ho avuto neanche la possibilità di sentire il suo pianto. Sono ancora sotto shock, non riesco neanche a vivere il lutto perché mi faccio mille domande su cosa sia successo… io e mia figlia stavamo benissimo", ha raccontato la mamma.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione dei genitori, il 13 febbraio alle ore 15.30 è stato effettuato il primo dei quattro monitoraggi della piccola e non è stata riscontrata alcuna anomalia. Il giorno dopo si sono rotte le acque e la mamma è stata accompagnata al pronto soccorso e poi ricoverata presso il reparto di ginecologia. Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio si sarebbero verificate "copiose perdite di sangue", si legge sul testo inviato alla procura. In seguito è stato "notato un peggioramento della situazione” derivante “dal cambiamento di colore e di intensità” delle tracce ematiche. Ma un'infermiera avrebbe rassicurato la donna. Alle 6.30 del mattino è nata la bimba, che però è deceduta in meno di un'ora.

Tragedia evitabile?

Agli inquirenti i genitori hanno chiesto di verificare le cause del decesso e, soprattutto, se la piccola poteva essere salvata. La tragedia era inevitabile? Su questo punto dovranno rispondere i pm.