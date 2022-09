Neri Marcorè in concerto a Santa Severa con cover italiane e internazionali

Neri Marcorè salirà sul palco del Castello di Santa Severa cantando gli artisti con cui è cresciuto e si è formato.

Continua la rassegna “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa” e con “Le mie canzoni altrui”, in concerto martedì 6 settembre alle 21, Neri Marcorè è il prossimo ospite.

La sua vita raccontata dai cantanti con cui è cresciuto

L'attore e conduttore marchigiano non ha mai perso la passione per la musica e nella scaletta che porterà al Castello passerà in rassegna le canzoni che lo legano ai ricordi e che lo hanno formato musicalmente. Da Gaber a De Andrè, fino ai pezzi internazionali, Marcorè si racconterà tramite le note e i testi che sono un patrimonio culturale anche per il pubblico. “Le mie canzoni altrui” saranno accompagnate dalla band che vede Alessando Piatti al basso e contrabbasso, Beppe Basile alla batteria, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica e Domenico Mariorenzi alla chitarra acustica, bouzouki e pianoforte. L'evento è promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Circolo Multidisciplinare del Lazio.