Neri Marcorè e Lorenzo Santangelo: l'inaspettato duo al Teatro Ghione

Neri Marcorè e Lorenzo Santangelo che cantano insieme. Questo è l'inaspettato duo che salirà sul palco del Teatro Ghione il 6 marzo alle 21. Il cantautore lancerà infatti il suo nuovo album “Musick”, comprendente una canzone, cantata insieme all'attore romano.

Il brano si chiama “La Minoranza”. Oltre alla voce di Lorenzo Santangelo e a quella di Neri Marcorè, ci saranno anche le note del violino di Francesco “Fry” Moneti, dei Modena City Ramblers. “La Minoranza” è la punta di diamante di un album pieno di canzoni ricche di temi importanti e di altre collaborazioni esclusive: “L'Arancio” che ha già vinto il premio Fabrizio De Andrè 2022 come singolo, “Metal detector” realizzata in collaborazione con Bunna, cantante e chitarrista degli Africa Unite. Si tratta in tutto di 12 brani.

Come è nata questo inedito duo

“Non ci eravamo mai visti prima . racconta Santangelo - eppure dopo aver cantato L’arancio, uscendo dal palco, Neri è stata la prima persona che ho incontrato e mi ha abbracciato, un po’ commosso, facendomi i complimenti per il brano. Da lì è nata una bella amicizia, sincera, e dopo due mesi gli ho proposto di fare una canzone insieme. Ha accettato con entusiasmo e si è messo a disposizione con passione e umiltà. Stimavo già l’artista, ma ho anche scoperto un grande uomo”.