Nettuno, anziano trovato morto in casa vicino Roma: si indaga per omicidio

Il cadavere di un uomo di 77 anni è stato trovato all'interno della propria abitazione. Il fatto è avvenuto questa mattina, in via dei Laghi a Nettuno, in provincia di Roma. L'uomo, al momento del ritrovamento, presentava una vistosa ferita alla testa.

Segnalazione ai Carabinieri

Sul posto sono intervenuti, a seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri della compagnia di Anzio. A trovare l'uomo sarebbe stato il vicino di casa. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica della vicenda. Non si esclude l'omicidio.

La vittima uccisa col piccone

L'uomo, Enzo Vetrano, era un ex gestore di una stazione di servizio ad Aprilia. Da una prima ricostruzione sarebbe stato ucciso a colpi di piccone.