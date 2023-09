Nettuno, minaccia di uccidere l'ex moglie e togliersi la vita: arrestato

Era pronto a sfregiare con l'acido la moglie che lo aveva lasciato, e aveva già inviato un messaggio alla figlia per avvisarla del folle gesto che da lì a poco avrebbe compiuto. Un 49enne di Nettuno è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

Armato di coltello

L'uomo è stato trovato nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie e dei figli con un coltello di 20 centimetri, poco prima aveva inviato un messaggio alla figlia in cui affermava che avrebbe sfregiato la mamma con l'acido, e che poi si sarebbe tolto la vita. Già qualche giorno fa la donna, una 50enne, aveva denunciato il marito che da mesi la minacciava e picchiava perché la donna aveva deciso di terminare la relazione coniugale. I militari, dopo la denuncia della donna avevano provveduto ad attivare il codice rosso, informando la vittima della possibilità di avvalersi dei centri antiviolenza sul territorio in caso di necessità.Pochi giorni dopo la denuncia è arrivato il messaggio dell'uomo alla figlia.

Bloccato dai carabinieri

L’immediato intervento della pattuglia ha consentito di bloccare l’uomo nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie e dei figli. Lo stesso, in evidente stato confusionale dovuto all’abuso di alcool, è stato trovato in possesso di un coltello di circa 20 centimetri. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Velletri, in attesa del giudizio di convalida, a disposizione della procura di Velletri.