Nettuno piange il bagnino Mammolo, una vita dedicata al mare e per il mare

Addio a Massimo Mammolo, era un'istituzione per gli appassionati della spiaggia Nettuno Beach e un punto di riferimento per gli aspiranti bagnini di Roma e del Lazio.

Sorridente, gentile, creativo, Mammolo era un pezzo di storia della spiaggia di Nettuno dove lavorava da anni a takl punto da diventare istruttore per gli aspiranti bagnini di salvataggio ai quali impartiva corsi e spiegava trucchi e segreti per non trovarsi impreparati di fronte al mare e all'emergenza che richiede esperienza e lucidità per salvare una persona.