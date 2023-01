Neve a Roma, per ora Terminillo e monti Ciociaria imbiancati. Il pericolo c'è

Neve a Roma? Terminillo imbiancato, monti al confine tra Lazio e Abruzzo con le cime coperte di neve e nevicate sui monti della Ciociaria: il maltempo accende il pericolo di neve a Roma anche se le previsioni garantiscono che potrò al massimo scendere qualche fiocco sui monti Cimini sulle colline del Reatino e sui Castelli Romani.

In attesa dell'ondata di gelo prevista da venerdì, si contano i danni della pioggia intensa caduta nelle ultime ore. I Vigili del Fuoco segnalano ben 120 interventi solo a Roma per rami caduti e allagamenti, mentre nella serata di martedì una tromba d'aria a Valmontone ha danneggiato i tetti delle case e ha costretto un nucleo familiare di 9 persone ad essere allontanato da casa per pericolo di crolli.

Solo a Roma 120 interventi dei Vigili del Fuoco

A Roma 120 gli interventi di soccorso portati a termine: la maggior parte per piante e cornicioni pericolanti. Squadre del Comando di Viterbo hanno effettuato 50 interventi per danni dovuti a vento e pioggia nelle zone della valle del Tevere tra Orte e Attigliano. A Rieti è stata chiusa la via Salaria in direzione Ascoli dopo l'esondazione del fiume Velino e riaperta solo nella tarda mattinata del 18 gennaio.

Nevicate previste sugli Appennini

Secondo gli esperti, è possibile che si verifichino le “condizioni ideali” per la neve a Roma. Il vortice di bassa pressione sospinto dall'aria polare è attualmente sopra l'Italia e se dovesse spostarsi verso est e invadere il Tirreno dalla Liguria, tecnicamente potrebbero esserci le condizioni per una nevicata, anche se di lieve entità. In ogni caso nel fine settimana ampie nevicate sono previste sugli appennini del Centro Italia.

Il bollettino della Protezione Civile: neve a quote basse

"Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedì 17.01.2023 e per le successive 18-24 ore, si prevede sul Lazio: il persistere di venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte lungo i rilievi. Inoltre, dal mattino di domani, mercoledì 18.01.2023 e per le successive 12-18 ore, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Altresì, dalle prime ore di domani mercoledì 18.01.2023 e per le successive 12-18 ore, si prevedono nevicate a quote superiori ai 600-800 metri su zone Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri con apporti al suolo da deboli a moderati.