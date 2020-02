Neve e vento, allerta meteo: stop collegamenti con Terminillo e isole Pontine

Neve e vento forte nel Lazio, è allarme maltempo: chiusa la strada provinciale 10 per il Terminillo e diverse soppressioni tra i traghetti diretti alle isole Pontine.

È stata infatti chiusa per bufera di neve la strada provinciale 10 “Turistica del Terminillo”, tra il km 11+000 e il km 18+000 in località Iaccio Crudele.

Per quanto riguarda i traghetti, a causa del forte vento, soppressioni nei collegamenti Laziomar con le Isole Pontine. Nello specifico, la corsa Formia-Ventotene delle 15.30 di giovedì 27 febbraio non verrà effettuata. Sempre per maltempo non era stata effettuata le corse Ponza-Formia delle 8.00 e delle 14.30.

Entrambe le comunicazioni sono tate da te da Infomobilità.