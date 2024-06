Newton, la richiesta choc: "Prof bocciatemi non voglio fare lo scientifico"

Il liceo scientifico Newton di Roma è stato teatro di un’insolita protesta: uno studente ha deliberatamente scelto di farsi bocciare per dimostrare ai genitori l' insofferenza verso l’indirizzo di studi imposto.

Il ragazzo voleva andare in un istituto tecnico ma i genitori gli hanno imposto il liceo, così lui per protesta ha fatto di tutto per esser bociato.

La storia di Marco

Marco, uno studente del primo anno, sognava di frequentare un istituto tecnico industriale e, dopo aver tentato invano di convincere i genitori, ha deciso di sabotare il proprio rendimento scolastico. Cristina Costarelli, dirigente scolastica del Newton, ha raccontato di aver scoperto le intenzioni di Marco dopo aver notato le sue valutazioni negative. “Mi hanno spiegato che si tratta di un alunno molto intelligente, che ha scelto volontariamente di non studiare, chiedendo esplicitamente di farsi bocciare”, ha dichiarato la preside.

La preside

La preside attribuisce questa tendenza a un pregiudizio culturale ancora radicato nella società, che considera il liceo l’indirizzo di studi più prestigioso. Tuttavia, i dati dimostrano che gli studenti dei tecnici e dei professionali sono più soddisfatti e hanno maggiori prospettive occupazionali rispetto ai liceali. “I genitori spesso non vogliono accettare che il proprio figlio frequenti un istituto alberghiero o un tecnico industriale“, spiega Costarelli. “Ho assistito a litigi in cui studenti, in lacrime, imploravano i genitori di permettergli di seguire le proprie passioni, ma venivano ignorati”.