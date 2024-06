Nezonazisti assaltano un pub: il raid punitivo nel cuore di San Lorenzo

Assalto a un pub di via degli Etruschi, nella notte, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Sono stati i proprietari del locale a chiamare le forze dell'ordine, intorno alle 4.30, raccontando che si erano chiusi dentro e tre giovani con il volto coperto, all'esterno, stavano prendendo a bastonate la saracinesca.

Arrivata sul posto la polizia ha bloccato tre ragazzi, con il volto coperto da uno scaldacollo, all'angolo con via dei Volsci.

Armi e adesivi neonazisti

Sottoposti a un controllo sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico, di un martello rudimentale e tutti avevano in tasca adesivi del movimento di estrema destra di Bordeaux 'la Bastide bordelaise'. I tre ragazzi sono tutti di origine francese tra i 20 e i 21 anni: sono stati denunciati perché trovati in possesso delle armi. Continuano intanto le indagini sull'assalto al pub.

Solidarietà dell'Anpi

L’Associazione nazionale Partigiani d’Italia esprime "piena solidarietà e vicinanza al Sally Brown Rude Pub per l’aggressione subita ieri notte da parte del gruppo nazista francese di Bordeaux 'La Bastide Bordelaise', conosciuto alle cronache per l'aberrante campagna 'in difesa' della razza ariana (Defende Europe)".

Aggressione vigliacca

"La vigliacca aggressione avvenuta quasi all’alba con il tentativo di forzare l'entrata e quindi con il lancio di bottiglie e a quanto pare con martelli e accette, si innesta nel contesto attuale che vede sempre più spesso una crescente agibilità politica dei gruppi che si richiamano al fascismo e al nazismo - denuncia in una nota il comitato provinciale Anpi di Roma - Storico punto di riferimento di antifasciste e antifascisti romani, locale conosciuto in tutta Europa per la sua attività culturale, artistica e musicale da sempre accompagnata all’impegno sociale e politico, il Sally Brown rappresenta da quasi un trentennio un presidio di socialità e uno spazio di condivisione democratica multirazziale e multiculturale in uno degli storici quartieri dell’antifascismo capitolino".

"Aspettiamo una ferma condanna"

"Ci aspettiamo la ferma condanna dell'accaduto da tutte le forze politiche, soprattutto da quelle che espressero indicibili giudizi su Ilaria Salis, detenuta senza prove e in condizioni indegne in Ungheria, e che pochi giorni fa hanno trasformato la Camera dei deputati in arena di assalti squadristi ai danni di un rappresentante dell'opposizione", sottolinea l'Anpi. "Ribadendo ancora una volta la urgente necessità di scioglimento e messa fuori legge delle organizzazioni neofasciste, l’Anpi di Roma - conclude la nota - è pronta a mobilitarsi per la difesa di ogni spazio democratico e antifascista della città, Medaglia d’Oro della Resistenza, nella quale chi si richiama al ventennio e alle ideologie razziste, sessiste e xenofobe non può e non deve avere alcuno spazio".