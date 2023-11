Nicolò Fabi sul palco con Gazzè e Silvestri a 30 anni dal loro esordio

"Noi dopo 20 anni dalla nostra prima conoscenza abbiamo deciso di fare un disco insieme. Eravamo insieme sul palco del Locale di Roma nel 1993 quando suonavamo insieme e abbiamo imparato a improvvisare e suonare insieme. Abbiamo imparato anche ad ascoltarci non solo ad esprimerci".

Lo dice Niccolò Fabi presentando con Daniele Silvestri e Max Gazzè in concerto in cui i tre tornano insieme per celebrare i 10 anni dall'uscita di "Il padrone della festa".

L'album

L'album inciso a sei mani con uno spirito di vera amicizia e condivisione, in programma il prossimo 6 luglio al Circo Massimo di Roma. "Quando dieci anni fa abbiamo fatto una sorta di bilancio e ci siamo confrontati sui vent'anni passati - aggiunge - abbiamo deciso di fare una cosa insieme. Ora, rivederci dopo altri 10 anni è bello rivivere per una sera quelle emozioni con una sorta di rilassatezza senza sentire la responsabilità".

La location

"La location è un po' sovradimensionato rispetto ai nostri stadard - dice ancora Fabi - ma so che con loro faccio cose che non avrei fatto. Dopo 'Il padrone della festa' ho ritrovato il piacere di questo mestiere. Non sarà una reunion di vecchietti - conclude - anche se non garantirei la stessa cosa tra 10 anni". "La nostra è una squadra emotivamente importante e tiriamo fuori il meglio uno dall'altro. Siamo un po' fratelli", aggiunge Max Gazzè.