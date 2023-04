Roma

Giovedì, 13 aprile 2023 Nidi e asili, De Santis, LcR: “Niente fondi per supplenti”. Catarci: “Falso” Asilo nido e scuola materna, il consigliere Antonio De Santis avverte: "Da settembre rischio mancanza fondi per le supplenti". Catarci: "Non è vero"