Nomadi rubano telefoni, poi chiedono 200 euro per riconsegnarli: arrestate

Sorprese ad incassare 200 euro per riconsegnare due smartphone rapinati poco prima. Le due ladre nomadi, di 38 e 21 anni, domiciliate presso il campo di via Salviati, entrambe già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate dai Carabinieri con le accuse di ricettazione ed estorsione.

Nella tarda mattinata di domenica, nei pressi del mercato “Porta Portese 2” in viale Palmiro Togliatti, le malviventi hanno avvicinato un 56enne romano e sotto minaccia di un coltello si sono fatte consegnare i due telefoni cellulari che aveva in tasca. Non contente, le complici hanno “invitato” la vittima a presentarsi poco dopo in via Salviati dove, previo consegna di 200 euro in contanti, avrebbe potuto rientrare in possesso della refurtiva.

Il “cavallo di ritorno” però non è andato a buon fine perché il 56enne ha chiesto aiuto ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina che, unitamente ai colleghi della Stazione Roma Centocelle, sono intervenuti dopo lo scambio degli smartphone con il denaro contante.

Le arrestate sono state portate in carcere a Rebibbia Femminile mentre il 56enne è rientrato in possesso sia dei telefoni che della somma estorta.