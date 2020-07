Nomadi scatenati: bloccata ladra seriale 17enne al settimo mese di gravidanza

Nomadi scatenati, fermate dai carabinieri due ladre minorenni in pieno Centro di Roma per furto aggravato: la più grande è una 17enne al settimo mese di gravidanza, la più piccola è una “collega” di soli 14 anni.

I Carabinieri hanno riconosciuto le due giovanissime ladre, già note per i precedenti reati specifici, mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto in via del Tritone e hanno deciso di pedinarle. Poco dopo, in via dei Maroniti, hanno cercato di introdursi all’interno di un condominio, ma avvedutesi della presenza dei militari in borghese hanno cercato di allontanarsi. I Carabinieri le hanno subito bloccate e a seguito della perquisizione personale sono state trovate in possesso di arnesi da scasso - una lastra artefatta e 2 cacciaviti - che di solito vengono utilizzati per compiere furti negli appartamenti.

Le minori sono state accompagnate in caserma e successivamente affidate a case famiglia individuate dalla sala operativa Sociale di Roma Capitale, mentre gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.