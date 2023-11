Non si ferma all'alt e provoca il panico: arrestato un ragazzo di 19 anni

Non si ferma a un posto di controllo e tenta di scappare, ma poco dopo si schianta contro un'auto e aggredisce due agenti. Per questo, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

È successo giovedì 2 novembre sera in zona Eur, a Roma, intorno alle ore 22:30, quando gli agenti della polizia di Stato hanno intimato l'alt a una Ford Fiesta in transito in viale della Grande Muraglia.

Scappa all'alt

Il conducente, invece di fermarsi, ha tentato la fuga, dando inizio a un inseguimento. Dopo essere uscito sul Grande raccordo anulare, la corsa è proseguita sull'Aurelia, dove il ragazzo, cercando di far perdere le proprie tracce ai poliziotti, ha tentato una manovra spericolata schiantandosi contro un'auto in transito. Una volta raggiunto, il ragazzo ha opposto resistenza ferendo lievemente due agenti.

Schianto con un'altra auto

Il conducente dell'auto colpita, invece, è stato trasportato in codice rosso all'Aurelio Hospital. Dai successivi accertamenti è emerso che il 19enne non aveva mai sostenuto l'esame per la patente. Oltre alle sanzioni per le violazioni al codice della strada, il ragazzo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.