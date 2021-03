Non vogliamo i generali. Barillari invoca la "resistenza" contro Figliuolo

Un generale dell'esercito che gestirà i vaccini. Cosa vi aspettavate da un banchiere come Draghi? Stiamo affrontando tempi bui, ma la resistenza sarà ancora più forte.

Così scrive sul suo account twitter Davide Barillari, consigliere regionale ex grillino, poi espulso dal M5S ad aprile del 2020 per aver messo in rete un sito no-vax, in un momento in cui il Movimento aveva invece fatto un revirement - uno dei tanti - sui vaccini.

Il generale Figliuolo d'altra parte è stato scelto dal premier Mario Draghi al posto di Domenico Arcuri proprio per velocizzare la finora insoddisfacente campagna vaccinale contro il coronavirus. E si capisce dunque che la nomina sia fuori luogo per Barillari il quale, qualche giorno fa, sempre su twitter, sosteneva che "oggi l'aumento dei positivi potrebbe essere causato proprio dalle vaccinazioni". E insomma la "dittatura sanitaria" si è perfezionata, perché adesso hanno chiamato pure i militari.