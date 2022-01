Chiusi tre ristoranti al Centro: non rispettavano le normative anti covid

Lo scorso weekend il Questore di Roma ha disposto una serie di servizi straordinari per verificare il rispetto della normativa anti-covid in molte zone della Capitale. In totale sono state identificate 227 persone e tre locali del centro sono stati chiusi. A questi controlli si sono aggiunti quelli effettuati nel corso della manifestazione no vax tenutasi sabato scorso, nel corso della quale tre persone sono state sanzionate in quanto sprovviste di dispositivi di protezione individuale.

Quest'ultimi, provenienti da Trieste, sono stati fermati dagli agenti del VII Distretto San Giovanni mentre transitavano a piazza Navona.

Controlli al centro di Roma

Venerdì sera sono stati effettuati controlli nel quadrante Trevi Campo Marzio da parte degli agenti della Polizia di Stato del I Distretto, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, un equipaggio del Commissariato "Castro Pretorio" e un equipaggio della Polizia Locale Roma Capitale. In totale sono stati controllati 8 esercizi pubblici, 3 dei quali sanzionati amministrativamente e sottoposti alla sanzione accessoria della chiusura per giorni 5 in ragione di palesi violazioni alla vigente normativa anti-pandemica. I locali si trovavano, rispettivamente, in Largo del Teatro Valle, via dei Coronari e via d'Ara Coeli. Quest'ultimo era stato già sanzionato in passato. Un frequentatore dei locali controllati è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.Nel corso del servizio sono state, inoltre, identificate 92 persone e effettuati 281 controlli green pass, con una sola irregolarità rilevata e sanzionata.